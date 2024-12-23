YİKOP, Van’ın Gevaş ilçesinde 962 M2 alanda yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için 8 Ocak 2025 tarihinde ihale yapacak.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

BAŞLAMA VE TESLİM SÜRESİ

Teslim tarihinin yer tesliminden itibaren 360 takvim günü olduğu belirtilen ilanda, başlama tarihinin ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı belirtildi.

İHALE TARİHİ VE SAATİ

Gevaş ilçesinde yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu için gerçekleştirilecek ihalenin son teklif verme tarihi 8 Ocak 2025, saati ise10.00 olarak belirlenirken ihale komisyonunun toplantı yeri (e- tekliflerin açılacağı adres) VAN YİKOP olacağı aktarıldı.

İlana ilişkin detaylar:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1639381/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-yari-olimpik-yuzme-havuzu-yaptirilacaktir