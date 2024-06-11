Van Kültür Yolu Festivali’ne sayılı günler kala çok sayıda sanatçının festival kapsamında düzenlenen konserlerde sahne alması bekleniyor.

Van’a gelecek sanatçılar arasında “Ateşe Düştüm” şarkısıyla son günlerde popülerlik kazanan Mert Demir de var.

Kültür Yolu Festivali kapsamında kültür, sanat ve eğlence dolu programlar hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük festivali olarak bilinen, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek olan bir dizi etkinlik arasında yer alan konserlerde, birbirinden ünlü isimlerin Van’da sahne alması bekleniyor.

Van Kültür Yolu Festivali’nde, çok sayıda ünlü isim konser verecek. Çok sayıda sanatçının konser vereceği ve renkli etkinliklerin yapılacağı festival için, Van’daki hazırlıklar devam ediyor.

Van Kültür Yolu Festivali’nde çok sayıda sanatçının sahne alacağı konserlerde; Alişan, Ferhat Göçer, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Oğuzhan Koç, Cem Adrian ve Mert Demir gibi isimler Vanlı dinleyicileriyle buluşacak.

29 Haziran – 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Van’da ilk defa düzenlenecek festivalde; konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar çok sayıda etkinliğin, kent tanıtımına büyük katkı sunması bekleniyor.