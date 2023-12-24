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Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 2019'da mezun olan 28 yaşındaki Karaman, bir süre Ankara'da ilaç firmasında kalite kontrol mühendisi olarak çalıştı.

Karaman, 2021'de Kovid-19 salgını döneminde işinden ayrılarak Tirebolu ilçesine bağlı Düzköy'e ailesinin yanına taşındı.

İş yeri kurmak için çalışmalara başlayan ve bu sürede evlerinin de bulunduğu binanın zemin katını satış yerine, bodrum katını da imalathaneye çeviren Karaman, KOSGEB'den makine teçhizatı için 150 bin lira destek aldı.

İmalathanede bir kişiyi istihdam eden Karaman, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerini çevre ilçelerdeki işletmelere satıyor.

Mete Karaman, AA muhabirine, öğrencilik döneminden itibaren üretim fikrinin hep aklının bir köşesinde yer aldığını söyledi.

Karaman, salgın döneminin ve bölgede deterjan üretimi yapan yerel firma sayısının az olmasının, memlekete dönüp bu fikrini hayata geçirmesinde etken olduğunu anlattı.

Büyükşehirde yaşamanın avantajları kadar dezavantajları da olduğunu dile getiren Karaman, "Artan kalabalık şehirden artık sizi köylere doğru itme konusunda yeni bir heyecan veriyor. Ben kalabalıktansa daha sakin bir yerde üretim yapmak istedim. Giresun'da da rekabet edebileceğim imalatçı sayısının az olması dolayısıyla burayı tercih ettim." dedi.

"KOSGEB bana bu süreçte çok destek oldu"

Karaman, imalathaneyi yaklaşık 1 yılda kurduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu işe başlamadan KOSGEB'e başvurarak gerekli eğitimleri aldım. Buna paralel olarak iş yeriyle ilgili araştırmaları da yaptım. KOSGEB bana bu süreçte çok destek oldu, kurumdaki danışmanlar başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer iyi araştırma yapılırsa her genç bu desteklerden faydalanabilir. Devletimize bana destek verdiği için teşekkür ediyorum."

Mete Karaman, KOSGEB'in kompresör makine teçhizat desteği ile üretimde aksama yaşamadığını, maliyetlerinin de azaldığını dile getirdi.

Ürünlerin doğal içerikli olmasına dikkat ettiğini vurgulayan Karaman, "Daha az hammaddeyle daha yüksek verim alabileceğim şekilde imalat yapıyorum." diye konuştu.

Karaman, Giresun'un 5-6 ilçesinde restoranlara satış yaptığını, gelecekte işini büyütmek istediğini sözlerine ekledi.