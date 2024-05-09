Gelinim Mutfakta'nın Şok Ayrılığı

Gelinim Mutfakta programının sevilen yarışmacılarından Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım, haftanın ilk gününde programa katılmadılar. Bu durum izleyicilerin dikkatini çekerek, Yeşim'in elenip elenmediği ve neden yok olduğu sorularını beraberinde getirdi.

Ayrılık Nedeni ve Duygusal Anlar

bölümde yaşanan ayrılık anlarıyla programda şok etkisi yaratan Yeşim ve Beyhan Hanım, Nursel Ergin'in haftanın birincisini açıklama anına kadar beklediler. Ancak bu sırada Yeşim, ayrılmak istediklerini açıklayarak stüdyoyu terk etmek istediklerini belirtti. Beyhan Hanım da annesinin rahatsızlığı nedeniyle programa ara vermek istediğini dile getirdi. Bu talep yönetim tarafından kabul edilince, ikili gözyaşları içinde stüdyoyu terk ettiler.

Sonuç ve Duygusal Anlar

Gelinim Mutfakta programında yaşanan bu şok ayrılık anı, izleyicileri duygusal bir atmosfere soktu. Yeşim ve Beyhan Hanım'ın programdaki yokluğu ve ayrılık nedenleri, programın seyrini etkileyen önemli bir gelişme olarak kaydedildi.