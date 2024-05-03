Gelinim Mutfakta Aleyna Diskalifiye Edildi: Son Dakika Gelişmeleri Fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 3 Mayıs Cuma günü 1380. bölümde Aleyna'nın diskalifiye edilmesiyle şok bir gelişmeye sahne oldu. Programın sunucusu Nursel Ergin, bu flaş gelişmeyi izleyicilerle paylaştı.

3 Mayıs Gelinim Mutfakta Aleyna Neden Yok?

3 Mayıs Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasından diskalifiye edilen Aleyna Demir, daha önce hastalık nedeniyle ayrılmıştı. Ancak hastalığı atlatarak yarışmaya geri dönen Aleyna, bir haftalık süreç sonunda tekrar elendi.

Gelinim Mutfakta Aleyna Demir Diskalifiye Mi Oldu?

Evet, Gelinim Mutfakta yarışmasının sevilen yarışmacılarından Aleyna Demir diskalifiye edildi. Sakarya'lı olan ve 24 yaşında olan Aleyna, bir süre yarışmada yer aldıktan sonra bu süreç sona erdi.

Programda yaşanan çekişmeler ve flaş gelişmelerle, Gelinim Mutfakta izleyicileri heyecanlı bir bölüm izledi.