"Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Şampiyonu Belli Oldu! Bugünün 1.'si Kim?"

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS 2024 PERŞEMBE: 30 Mayıs Gelinim Mutfakta Bugün Kim 1. Oldu?

30 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın 1399. bölümü nefes kesti! Gelinler, Misafir Doyuran Börek tarifiyle tezgah başına geçti ve kıyasıya yarıştı. Hafta finali öncesinde son çeyrek altını kimin kazandığı merak konusu oldu. İşte, 30 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı...

Nursel Ergin’in sevilen sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gün sonu puanlaması yapıldı. 30 Mayıs Perşembe günü yayınlanan 1399. bölümde gelinler, Misafir Doyuran Börek ile yarıştı ve puanlarını topladı. 10 bileziğe giden yolda son viraja girilirken, günün çeyrek altın kazanan gelini belirlendi. İşte, günün özeti ve 30 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyicisi ile buluşuyor. Yarışmada dört gelin tezgah başında hünerlerini sergilerken, kayınvalideler de hazırlanan tabakları değerlendirip 1 ile 5 arasında puan veriyor. Günün en yüksek puanını toplayan gelin adayı çeyrek altının sahibi oluyor. 6. sezon şampiyonunun beklendiği Gelinim Mutfakta yarışında, 30 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümde günün kazananı ZEYNEP oldu. Kıymet ile kayınvalidesi arasındaki düğün kına atışması ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP – 18 Puan

– 18 Puan KIYMET – 13 Puan

– 13 Puan GAMZE – 7 Puan

– 7 Puan DAMLA – 3 Puan

Zeynep, topladığı 18 puanla günün birincisi olurken, çeyrek altını da kazandı. Kıymet ve kayınvalidesi arasındaki düğün kına atışması ise günün dikkat çeken anları arasındaydı. Hafta finaline doğru adım adım ilerleyen Gelinim Mutfakta’da rekabet her geçen gün daha da artıyor.

Gelinim Mutfakta’nın heyecan dolu anlarını kaçırmamak için takipte kalın