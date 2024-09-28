Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, son zamanlarda eğitim programlarıyla da öne çıkıyor. Hastane bünyesindeki Kalp Merkezinde asistan hekimler, anjiyografi işlemlerini gerçeğe yakın bir ortamda pratik yapma imkanı buldu.

Simülasyon cihazı sayesinde, hekimler anjiyo prosedürlerini öğrenirken, hasta güvenliği üzerinde de risk oluşturmadan deneyim kazanabiliyor. Eğitimler geleceğin kardiyologlarına daha güvenli ve başarılı müdahaleler yapma becerisi kazandırırken, aynı zamanda hasta sağlığını koruma adına önemli bir katkı sağlıyor.

“Asistan hekimlerimizin eğitim süreçleri başarılı şekilde sürüyor”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane olarak işin eğitim boyutunda da aktif rol aldıklarını belirtti. Hastane kliniklerinde eğitimler verdiklerini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Sarıkaya, “Asistanlarımız doktor olduktan sonra hangi alanda ihtisas yapacaklarsa onunla ilgili eğitimler de başlatıyoruz.

Bu gün de kardiyoloji kliniğindeyiz. Kardiyoloji kliniğindeki asistan hekimlerimizin eğitim süreçleri başarılı bir şekilde burada yürütülüyor. Süreçte eksiklik oluşmasın diye her türlü alanda eğitim veriliyor. Bugün de simülasyon anjiyo cihazıyla pratiklerini geliştirmeleri açısından böyle bir uygulama yapıldı. Ayrıca asistan hekimlerimiz anjiyo ünitesinde uzman hekimlerimize eşlik ederek eğitimlerini devam ettiriyorlar” dedi.