AA muhabirinin vakıftan aldığı bilgiye göre TDV, Ekim 2023'ten beri bölgede İsrail saldırılarıyla çıkan insani krizi hafifletmek için gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini düzenli olarak Gazze'ye gönderiyor.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından yardım faaliyetlerine hız veren TDV, AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde gönderilen yardımları Gazze'deki paydaş kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gazze'de günde 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor

Bu kapsamda şimdiye kadar Gazze'de 2 milyon 100 bin 834 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren vakıf, günde 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını ise sürdürüyor.

Günde 2 bin paket ekmek, aylık 600 tanker su dağıtımının yanı sıra şimdiye kadar 952 ton un dağıtımı yapıldı.

Gazze'deki hastanelere 50 bin litre yakıt ve 5 tır ilaç desteği sağlayan TDV, iki yılı aşkın sürede 16 bin yatak, battaniye ve yastık, 5 bin 600 kışlık elbise, 21 bin 550 temizlik kolisi, 100 paket bebek bezi, 3 bin bebek maması, 1000 afet çantası, 200 koltuk değneği ve 1000 tekerlekli sandalyeyi savaş mağdurlarına teslim etti.

Vakıf ayrıca, Gazze'deki 36 bin 669 aileye 100 ve 200 dolar tutarında nakdi yardım gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahipleri için 1440 çadır kuran TDV, altyapının büyük oranda tahrip edildiği Gazze'de su kuyusu inşaatı ve restorasyon çalışmalarına da devam ediyor.

Filistinlilere 38 milyon dolardan fazla insani yardım ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, Ekim 2023'ten bu yana acil insani yardım çalışmaları kapsamında Gazze'ye 1100 tırla insani yardım sevk etti.

Vakıf, Ramazan ve Kurban bayramları dönemlerinde yapılan desteklerle birlikte bugüne kadar Gazze'de toplam 8 milyon 718 bin 424 kişilik insani yardımda bulundu.

Böylece şimdiye kadar Filistinlilere 38 milyon dolardan fazla insani yardım ulaştırıldı.

Ateşkesin ardından da Gazze'ye insani yardım malzemelerinin sevkiyatı ve dağıtımı devam ediyor.