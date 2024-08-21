Hayatı boyunca mezarlık işinde çalıştığını söyleyen Saad Hasan Süleyman Bereke, Gazze’de mezarlıklar dolu olduğu için artık mezarları üst üste kazdıklarını aktardı. Öncesinde 9 mezarlıktan sorumlu olduğunu ve şu an saldırıların devam etmesinden dolayı yalnızca 2 mezarlığa girebildiğini dile getiren Hasan Süleyman, savaştan önce günde 1-2 kişiyi defnettiklerini fakat şu an günde 100, 200 bazen 300 kişiyi defnettiklerini ifade etti. Şu anda mezarlık kazma işini ücretsiz yaptığını söyleyen Gazzeli Süleyman, çalışmakta olduğu mezarlıkta iki-üç kat mezarlar olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA