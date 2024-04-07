İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

1 günde 38 kişi daha yaşamını yitirdi

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Bilanço 33 bini aştı

7 Ekim'den bu yana ise saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında kalanlar var

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.