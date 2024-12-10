Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 431 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının da 106 bin 188'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e ait savaş uçakları, sabahın ilk ışıklarında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda hayatını kaybeden 3'ü kadın, 1'i çocuk 7 kişinin naaşı enkaz altından çıkarılarak, El-Avde Hastanesine getirildi. Bombardımanda çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları saldırıda hedef alınan evin büyük çapta yıkıldığı, çevre binalarda ise hasar meydana geldiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda "İsmail" ailesinden yaşamını yitiren 3 çocuk ve çok sayıda yaralı Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında da çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

İsrail topçu birlikleri Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine saldırı düzenledi ve bölgeye ses bombası attı.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna ateş açtı.

Öte yandan, Filistinli balıkçılar, İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçlerin sabah Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçılara müdahale ettiğini belirtti. İsrail askerleri, kıyıya yakın bölgede avlanan Filistinli 6 balıkçıyı gözaltına aldı.

İsrail'in Refah kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 3 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah kentinin kuzeyindeki Zuhur Mahallesi'nde toplanan sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli balıkçılar, İsrail ordusuna ait botlardan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında açıklarda avlanan balıkçılara açılan ateşte Filistinli bir balıkçının hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Beytullahim, Kalkilya, Cenin, Eriha, Tubas, El-Halil ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutukluların da olduğu 40 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.