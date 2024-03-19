Gazze'de 7 Ekim'den bu yana kan durmuyor...

Bir yandan saldırılarla mücadele eden Gazze halkı bir yandan da açlıkla savaşıyor.

İnsani yardımların engellendiği bölgede yetersiz beslenme sonucunda ölenlerin sayısı 30'a yaklaştı.

Son olarak BM ve Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Gazze’deki 1.1 milyon insanın gıda kaynaklarının tamamen tükendiği ve kısa bir süre içerisinde bölgenin kıtlıkla karşı karşıya kalacağını değerlendirdikleri bir rapor yayınladı.

"Çocukların yüzde 12,4-16,5'i yetersiz besleniyor"

Raporda, “Çatışmalardan önce 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 0.8'i yetersiz besleniyordu. Bugünkü rapor, Şubat ayı itibarıyla kuzeyde bu rakamın yüzde 12,4 ile 16,5 arasında olduğunu gösteriyor.” ifadeleri kullanıldı.

IPC, Gazze’nin akut gıda güvensizliği seviyesinde 5’inci aşamada olduğunu belirterek, “En olası senaryoya göre, hem Kuzey Gazze hem de Gazze’de kanıtlarla IPC Aşama 5'te (Kıtlık) sınıflandırılmaktadır. Bu aşama, nüfusun yüzde 70'ini kapsamaktadır.” dedi.

Mayıs ayı itibarıyla kıtlık yaşanabilir

IPC raporuna göre, Gazze’de akut gıda güvensizliğinin (bir kişinin yeterli gıda tüketememesi) en son seviyeye ulaşarak kıtlık durumuna yaklaştığı ve bölgeye yardımların ulaşamaması ve engellenmesi devam ederse Mayıs 2024 itibarıyla kıtlığın yaşanacağı ifade edildi.

"Gazze nüfusunun yarısının felaket koşullarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor"

IPC, “Gazze Şeridi'ndeki nüfusun tamamı (2.23 milyon) yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıyadır. Mart ortası ile Temmuz ortası arasında, en olası senaryoya göre ve Refah'a kara saldırısı da dahil olmak üzere çatışmaların tırmanacağı varsayımı altında, Gazze Şeridi nüfusunun yarısının (1.11 milyon kişi) felaket koşullarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu, önceki analizle karşılaştırıldığında 530 bin kişilik (yüzde 92) bir artışa işaret ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

"Bu tamamen insan yapımı bir felakettir"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de yaşanabilecek kıtlık değerlendirmelerine ilişkin, “Gazze'nin kuzey kesiminde kıtlık kapıda. Gazze'de 1,1 milyon insan, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek insan sayısı olan felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya. Bu tamamen insan yapımı bir felakettir.” dedi.

"Felaket düzeyindeki açlıkla mücadele ediyorlar"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise kıtlık raporu sonrasında İsrail kuvvetlerinin Gazze’ye yardımların girişini engellediğini belirterek, “Gazze'de kıtlık olduğuna dair yeni verilerin ortaya çıktığı gün İsrail yetkilileri Gazze'ye girişimi engelliyor. Kuzey Gazze Şeridi'nde kıtlığın kapıda olması ve şu andan itibaren mayıs ayına kadar gelmesi bekleniyor.

Nüfusun yarısı yiyecek kaynaklarını ve başa çıkma kapasitelerini tamamen tüketmiş durumda. Felaket düzeyindeki açlıkla (IPC Aşama 5) mücadele ediyorlar. Bu, IPC sistemi tarafından feci bir açlıkla karşı karşıya kaldığı kaydedilen en yüksek insan sayısıdır ve sadece üç ay önceki sayıyı ikiye katlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana 13 bin 790 çocuk hayatını kaybetti

BM kurumlarından yapılan açıklamalarda akut gıda güvensizliği yaşayan çocukların açlık ve susuzluktan öldüğü ifade edilirken, Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada 7 Ekim’den bu yana 13 bin 790 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.