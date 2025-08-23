Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, İsrail’e ait insansız hava aracının El-Megazi Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli can verdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yine yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu bir Filistinli öldü. İsrail İHA'sının Nusayrat Mülteci Kampı’nın doğusunda bir evi hedef alması sonucu ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Mugayyir beldesinde baskınlarını üçüncü gününde de sürdürdü

Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, yerel basına yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren 30’dan fazla eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, arama yaparak eşyalara zarar verdiğini, araçları tahrip edip, sivilleri de tehditlerle sindirmeye çalıştığını belirtti.

Baskınlar sırasında İsrail ordusuna ait iş makinelerinin, beldenin doğusundaki "Refid" bölgesinden başlayarak "Kılason" mevkisine uzanan bir yolu da kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden Naim, ayrıca binlerce dönümlük zeytinlik alanın da tahrip edildiğini vurguladı.

Naim, İsrail askerlerinin daha önce de beldenin doğusundaki büyük bölümü zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinde geniş çaplı yıkım yaptığını hatırlattı.

Filistinliler ölümle tehdit ediliyor

Saldırılar nedeniyle yüzlerce belde sakininin, evlerine dönemeyerek çevredeki köylerde gecelemek zorunda kaldığını aktaran Naim şunları söyledi:

"Beldenin girişleri günlerdir kapalı tutuluyor. Ambulansların ve sivillerin giriş çıkışına izin verilmiyor. İşgalci İsrail askerleri ayrıca esnafa dükkanlarını kapattırdı ve halkın hareket alanını ciddi şekilde kısıtladı."

Naim, beldedeki gerginliğin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla daha da tırmandığını, bazı belde sakinlerinin cep telefonlarına gelen arama ve mesajlarla ölümle tehdit edildiklerini kaydetti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in beldenin doğu girişine geçen yıl çadır kurarak yerleşimcileri Mugayyir'e saldırmaya teşvik ettiğini hatırlatan Naim, Ben-Gvir’in "köyün yıkılarak sakinlerinin göçe zorlanması gerektiğini savunduğunu" aktardı.