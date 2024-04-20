Van'da her yıl Akdamar Adası'nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Badem Çiçeği Festivali" için yarın start verilecek. Kentin tanıtımı için büyük öneme sahip olan festival öncesi hazırlıklar tamamlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda kentteki yerel ve ulusal basın göz ardı edildi.

Müdürlüğün çalışmaları doğrultusunda sürekli olarak Sosyal Medya Fenomenleri (Influencer) ile ortak hareket eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Badem Çiçeği Festivali içinde aynı tavrı takındı. Festival önce istişare toplantısı düzenleyen İl Müdürü Şahin, beraberindeki TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Otelciler Derneği Başkanı aynı zamanda Elite World Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy ve Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'le birlikte fenomenler ve fotoğrafçılar ile bir araya geldi.

FENOMENLERE KAHVALTI JESTİ!

Yapılan toplantıyla ilgili İl Müdürlüğü'nün resmi X sayfasından şu ifadelere yer verildi: "15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında İlimizde bulunan yerel influencer ve fotoğrafçılarla Van Kahvaltısı buluşması düzenledik. Yapılan etkinlikte ilimizin sosyal medya aracılığı ile daha etkin tanıtımı, öneriler ve yapılabilecek projeler üzerine konuşuldu."

Fenomenlere ve fotoğrafçılara her hangi bir ücret ödenip ödenmediği ve programlara nasıl dahil edildiği de soru işareti olarak akıllardaki yerini almış durumda. Bu konuda İl Müdürlüğü'nden her hangi bir açıklama yapılmış değil.

VALİLİK "ARAÇ AYARLANDI" DEDİ

Alınan bilgilere göre ilk olarak sadece sosyal medya fenomenlerini ve fotoğrafçıları Akdamar Adası'na götüreceklerini ve araç ayarlandığını belirten Şahin, programın detaylarını da basınla paylaşma gereğinde bulunmadı. Dün akşam yaşanan gelişmeler ve konuşmaların ardından Van Valiliği üzerinden basının Badem Çiçeği Festivali'ne götürülmesi için araç ayarlandığı açıklandı. Basın mensuplarıyla dalga geçilircesine yapılan bilgilendirmede davetten ziyade araç ayarlandığı duyuruldu.

Daha önceki etkinliklerde de aynı tavrı sergileyen ve basını arka planda tutarak fenomenleri önceleyen İl Müdür Şahin, Urartu Han'da yemek programına ev sahipliği yapmıştı.

(Bu haberi kullanan ve basının göz ardı edilmesini kabul etmeyen biz basın kuruluşları etkinliğe katılım sağlamayacağımızı açık bir dille deklare ediyor, İl Müdürünün fenomen sevgisini de sert bir dille kınıyoruz.)