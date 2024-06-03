Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart dönemi) yüzde 5,7 büyüdü.

Büyümenin iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımında inşaat sektörü yüzde 11,1'lik performansla ilk sırada yer aldı. İnşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri sektöründeki büyüme trendi de dikkati çekti. Son 59 çeyrektir üst üste ülke ekonomisinin büyümesine pozitif katkı veren gayrimenkul faaliyetleri sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Sektör en son 2009'un ikinci çeyreğinde küçülmüştü.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 250 alt sektörü besleyen gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısının 15 yıldır kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Ocak 2023'te inşaat sektöründe çalışan ücretli sayısının 1 milyon 552 bin seviyesinde olduğunu hatırlatan Çekici, "Mart 2024 itibarıyla rakam 2 milyon 56 bin kişiye çıktı. 504 bin artış var. Satılan konut adedi açısından da OECD ülkeleri arasında ABD'den sonraki en büyük pazarız. Türkiye, 2023'te konut satışında yüzde 17 küçülme yaşasa da Avrupa'da en canlı pazar olmayı koruyor." dedi.

Çekici, sektördeki finansal sıkışıklığı çözme zamanı olduğunu kaydederek, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hayata geçirileceği duyurulan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonunun (Proje GYF) hayati önemde olduğunu vurguladı.

Sektörde son dönemde yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına yaptıkları faaliyetlerden bahseden Çekici, "Derdimiz sektörün canlılığını korumak ve ivme kazandırmak." diye konuştu.

"Gayrimenkul sektörü ekonomiye ciddi ivme katıyor"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, 250 civarındaki alt sektörü pozitif etkileyen gayrimenkul sektörünün ekonomiye ciddi ivme kattığını belirterek, "Bunu, konut satışları azalmasına rağmen gayrimenkul sektörünün büyümeye net katkısından daha rahat anlayabiliyoruz. 85 milyonluk ülkeyiz. Gayrimenkulün ekonomiye pozitif etkisi devam edecek. Sektörümüz bundan önce olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da büyümeye devam edeceğinden şüphemiz yok." değerlendirmesinde bunundu.

"Sektörümüz büyümeye devam ediyor"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının hem istihdam hem de üretim açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaatın ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 11,1 büyüyerek son 26 çeyreğin en iyi performansını elde ettiğini dile getiren Özgün, gayrimenkul sektörünün büyümeye pozitif katkısının ise 59 çeyrektir sürdüğünü vurguladı.

Türkiye'de her yıl en az 750-800 bin konut üretilmesi gerektiğini ancak son yıllarda arz yetersizliği nedeniyle üretimde istenilen rakamlara ulaşılamadığını ifade eden Özgün, şunları kaydetti:

"Üretime yönelik finansal alternatiflerin geliştirilmesi, kredi imkanlarının artırılması ve ucuz arsa arzı sayesinde üretim artırılabilir. Üretimin artırılması halinde gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısı daha fazla olacaktır. Yeşil odaklı ve sürdürülebilir üretimle ekonomiye sağladığımız katkının daha da artacağını, bu konuya daha çok odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Sektör olarak ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz."

"Gayrimenkul sektörü dünyada her ülkenin ekonomisine ciddi katkı sunuyor"

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise 15 yıldır ülkenin büyümesine katkı sağlayan emlak sektörünün, Türkiye'nin gelecekte de büyümesine ivme katmaya devam edeceğini söyledi.

Akbal, "Türkiye'deki neredeyse her sektöre dokunan endüstrinin şu sıralar daha yenilikçi bakışa ve finansal anlamda çözümlere ihtiyacı var. Burada elbette kamu tarafından gerekli adımların ayak seslerini duyuyoruz. Biz de bu yönde çalışmalarımızı ve yenilikçi uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da Türkiye'de gayrimenkul sektörünün ekonomik büyümenin itici güçlerinden olduğunu ve geniş bir yelpazede diğer sektörlere de ekonomik katkı sağladığını anlattı.

Bahadır, "Gayrimenkul sektörü ayrıca istihdam yaratır, yatırım ve sermaye çeker, milli gelire ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlar, vergi geliri getirir, dolaylı olarak da turizme katkı sunar." ifadelerini kullandı.

Dünyada her ülkenin gayrimenkul sektörünü önemsediğini ve ekonomilerine ciddi katkıda bulunduğu için sürekli desteklediğini dile getiren Bahadır, uluslararası gayrimenkul yatırımcılarına yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.