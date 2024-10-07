Yerine Gelecek İsim Belli

Uruguaylı kalecinin ailevi sorunlar yaşadığı ve sözleşmesini uzatmayı düşünmediği iddia ediliyor, bu durum Galatasaray'ın kalesinde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir.Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşılık Galatasaray yönetimi, kaleci arayışlarını hızlandırmış durumda ve hedefleri Napoli'nin genç yıldızı Alex Meret. İtalyan menajer George Gardi'nin, Meret için Galatasaray'a öneride bulunduğu belirtilirken, transferin devre arasında gerçekleşebileceği yönünde olumlu sinyaller veriliyor.

Transfer Süreci Hızla İlerleyebilir

Gardi’nin "Ocak ayında Meret ile temasa geçebilirim" şeklindeki açıklamaları, bu transferin kesinleşme olasılığını artırıyor; çünkü Muslera'nın ayrılığı, Cimbom'un kalecilik pozisyonunda hızlı bir yenilenmeye gitmesini gerektirecek. Son yıllarda başarılı transferler gerçekleştiren Gardi, Galatasaray için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor ve Muslera'nın ardından Meret ile yeni bir hikaye yazmak için sabırsızlanıyor.