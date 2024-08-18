Galatasaray, Göztepe-Fenerbahçe maçında patlak veren olaylarla ilgili sarsıcı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan olayların Türk futbolunu bilinçli olarak kaosa sürükleme ve toplumsal huzuru bozma amacını taşıyan bir senaryonun parçası olduğunu öne sürdü.

Galatasaray'dan Sarsıcı İddialar

Galatasaray, açıklamasında şunları belirtti: “Dün gece yaşanan olaylar, sadece iki kulübü değil, tüm spor camiasını hedef aldı. Bu tür olaylar, Türk futbolunun yıllardır yaşadığı gerilimin ve kaosun bir devamı niteliğindedir. Geçmişte yaşanan benzer olaylara karşı zamanında tepki gösterilmemesi, bugünkü üzücü durumları hazırlamıştır.”

Şiddeti Teşvik Eden Herkes Hedefte

Galatasaray, açıklamasında sosyal medya ve diğer platformlarda şiddeti teşvik edenlerin ve bu gerilimi körükleyenlerin sorumlu olduğunu vurguladı. “Sahada yaşanan şiddet olaylarının sorumluları kim olursa olsun, gerek sosyal medyada gerekse fiziksel olarak bu tür eylemleri destekleyen herkes, Türk futbolundan uzaklaştırılmalıdır” denildi.

Hukuk ve Caydırıcı Tedbirler Çağrısı

Galatasaray, sahalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirtirken, hukukun ve caydırıcı tedbirlerin devreye sokulması için çalışacaklarını duyurdu. Bu açıklama, Türk spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve futbolun geleceği için kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Galatasaray’ın bu keskin açıklaması, futbol dünyasında büyük bir etki yaratarak, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için önemli bir çağrı olarak öne çıkıyor.