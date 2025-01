RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev karşılaşmasında görev alan Berkan Kutlu yerine Roland Sallai'yi sahaya sürdü.

Roland Sallai sağ bekte başladı

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde Almanya ekibi Freiburg'tan kadrosuna dahil ettiği Roland Sallai, karşılaşmaya sağ bekte başladı.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 3 karşılaşmanın ardından TÜMOSAN Konyaspor'a karşı sağ bek olarak sahaya sürüldü.

Yeni transfer Ahmed Kutucu yedekte

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.

Dün ilk defa sarı-kırmızılı ekiple antrenmana çıkan yeni transfer Ahmed Kutucu, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle yedek kulübesinde şans bekledi.

Gabriel Sara, 3 maç sonra kadroda

Gabriel Sara, 3 maç sonra Konyaspor müsabakasının kadrosuna dahil oldu.

Son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan kupa maçında görev alan Brezilyalı orta saha, sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk, idmanlara başlayan Sara'yı Konyaspor maçında yedek kulübesine aldı.

Fernando Muslera'ya plaket takdim verildi

Konyaspor karşısında ligde sarı-kırmızılı formayla 429. maçında görev alarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu ünvanını alan Fernando Muslera'ya plaket takdim edildi.

Maç öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine günün anısına plaket ve arkasında "429" yazan Galatasaray formasını hediye etti.

Taraftar Muslera'ya destek verdi

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu.

Kale arkasında "We believe in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.

Bolu'daki yangında vefat edenler unutulmadı

Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sarı-kırmızılı taraftalar, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, ilk 3 dakikada herhangi bir tezahüratta bulunmadı.

İlk yarı

21. dakikada Galatasaray, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 18. dakikada ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ'ın ayağına yaptığı müdahale nedeniyle yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, kaleci Slowik ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı

51. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkardı, meşin yuvarlağı kaleci Slowik kontrol etti.

60. dakikada Yunus Akgün'ün kısa pasında Kaan Ayhan'ın sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta Slowik topu kornere çeldi.

61. dakikada Yunus'un kendi yarı sahasından ayağının dışıyla uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Slowik'in kucağında kaldı.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ara pasıyla topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert vuruşta Slowik gole izin vermedi.

78. dakikada Sallai'nin sağda son çizgi civarından yerden içeriye çevirdiği topa Osimhen, altıpasın içinde şık bir şekilde dokundu, meşin yuvarlak Slowik'ten döndü.

Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü

Bu sonuçla namağlup liderliğini devam ettiren Galatasaray, 20. maçında 17. galibiyetini aldı. Üç beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e çıkartarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 9 puana yükseltti.

Konyaspor ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

Galatasaray, 2 maç sonra kazandı

Galatasaray, 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

Son 26 maçta yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla lig maçı oynayan oyuncu oldu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı.

Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Muslera, Konyaspor karşısında da 429. müsabakasına çıkarak sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu konumuna geldi.

Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk karşılaşmasında görev aldı.

Ahmed Kutucu, karşılaşmada 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Milli futbolcu, oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra sarı kart gördü.

Gabriel Sara, 3 karşılaşma sonra yeniden sahada

Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Gabriel Sara, 3 resmi maçın ardından Konyaspor karşılaşmasında forma şansı buldu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaraylı taraftarların alkışları eşliğinde müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Osimhen, tüm kulvarlarda 16. golünü attı

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta 16 gole ulaştı.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol kaydetti. Süper Lig'de de Konyaspor mücadelesiyle 15. maçına çıkan Osimhen, 22. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 12. golünü attı.

11 maç sonra kalesini gole kapadı

Konyaspor'a karşı gol izni vermeyen Galatasaray, 11 maç sonra kalesini gole kapadı.

Bu sezon 31 resmi maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmaların 26'sında kalesinde golü gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de toplam 5 maçta kalesini gole kapadı.

Vincenzo Montella, yardımcılarıyla maçı yerinde izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ve analiz antrenörü Massimo Crivellaro ile Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.