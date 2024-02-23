Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Abdülkerim Bardakcı atarken, ev sahibi ekibin gollerini ise Angelo Preciado, Indrit Tuci, Lukas Haraslin ve Jan Kuchta kaydetti.

Çekya ekibi aldığı bu galibiyetle kupada adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise organizasyondan elendi.

Karşılaşmanın ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart gösterildi.

İlk yarı

6. dakikada sağdan Preciado'nun yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Laçi'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın orta sahada kaptırdığı topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.

16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim Bardakcı, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.

20. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sert vuruşunda, top son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak üstten kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Kuchta'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Haraslin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın geri pasında araya girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Olatunji'nin yerden yaptığı vuruşta, top yandan az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.

70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Anthony Taylor, Haraslin'e yaptığı faul nedeniyle Kaan Ayhan'a önce sarı kart gösterdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Taylor, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Kaan Ayhan'ı oyundan ihraç etti.

74. dakikada Sparta Prag, skoru 2-1 yaptı. Zeleny'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Tuci'nin kafa vuruşunda yere de çarpan meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın uzanamadığı köşeden ağlara gitti.

80. dakikada Sparta Prag, farkı 2'ye çıkardı. Tuci'nin uzun pasında savunmada Sanchez'in ayak koyamadığı topla buluşan Haraslin, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

90+6. dakikada Sparta Prag bir gol daha attı. Hızlı gelişen ve Galatasaray'ın bir oyuncuyla yakalandığı atakta Laçi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Kuchta, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Sparta Prag, son 16 turuna yükseldi.

Avrupa'da 14 maç yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bu sezon 14 karşılaşma yaparken, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, bu aşamada 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Kupa 2'ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek elendi.

Sparta Prag karşısında deplasmanda yine kazanamadı

Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda yaptığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.

Galatasaray, 1997-1998 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştığı rakibine Prag'daki maçta 3-0 yenilmişti.

İlk maçta da 10 kişi kalmıştı

Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı bir kişi eksik bitiren Galatasaray, sahasındaki karşılaşmada da 10 kişi kalmıştı.

İstanbul'da oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Victor Nelsson, 62. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Abdülkerim Bardakcı'nın 6. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon resmi maçlarda 6. kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, daha önce Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Türkiye Kupası'nda birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Abdülkerim Bardakcı, bir sezonda kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.