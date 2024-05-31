Dizinin 20. bölümü için geri sayım başlarken, izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Gaddar'ın son bölümünde yaşanan olaylar, izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Dağhan ve Enver'in tehlikeli macerası, izleyenleri soluksuz bırakmıştı. Peki, 20. bölümde bizi neler bekliyor?

Son Bölümde Neler Oldu?

Dağhan, yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince, bu işten sıyrılmanın yollarını aramaya başladı. Müdür'le iş birliği yaparak Şirket'e karşı hamle yapmak isteyen Dağhan, Leylâ'yı tehlikeli bir oyunun içine çekti. Enver ise babasına karşı büyüyen nefretini kontrol edemeyerek, babasını öldürmeye kararlı olduğunu gösterdi. Bu sırada Yağmur'un sancıları tutunca hastaneye gitmek zorunda kalan Dağhan ve Enver, Şirket'in açık hedefi haline geldiler.

Gaddar 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen Gaddar 20. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri ve fragman yayınlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için sayfamızı takip edebilirsiniz. Gaddar'ın yeni bölümünde neler olacağını kaçırmak istemiyorsanız, bizi takipte kalın!

Gaddar 20. Bölüm İzleme Linki:

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Gaddar 20. Bölümde neler olacak? Tüm detaylar ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin!