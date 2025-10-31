Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK (Mersin)

Yarın:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Serikspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

2 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)

3 Kasım Pazartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (Esenler Erokspor)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

2 Kasım Pazar:

13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor (Dağılgan)

13.00 Muşspor-KCT 1461 Trabzon FK (Muş Şehir)

13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Mardin 1969 Spor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Ankara Demirspor (Isparta Atatürk)

14.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Aliağa Futbol (Bolluca)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor (Mersin)

15.00 Bursaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

15.00 Adanaspor-Somaspor (Yeni Adana)

15.00 Menemen FK-Fethiyespor (Menemen İlçe)

Beyaz Grup

Yarın:

17.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)

2 Kasım Pazar:

13.00 GMG Kastamonuspor-MKE Ankaragücü (Gazi)

13.00 Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Kepezspor-Merkür Jet Erbaaspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Karaman FK-Altınordu (Yeni Karaman)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (11 Nisan)

15.00 Karacabey Belediyespor-Batman Petrolspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Muğlaspor-Seza Çimento Elazığspor (Muğla Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Edirnespor-Silivrispor (Edirne Şehir)

2 Kasım Pazar:

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnkılap Futbol (Alemdağ)

15.00 Galataspor-Çorluspor 1947 (İBB Beyoğlu)

15.00 İnegöl Kafkasspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İnegöl İlçe)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Polatlı 1926 Spor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Bursa Nilüfer Futbol (Osmanlı)

15.00 Yalova FK 77-Bulvarspor (Yalova Atatürk)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Kestel Çilekspor (İBB 100. Yıl)

2. Grup

Yarın:

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)

2 Kasım Pazar:

13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

13.00 Silifke Belediyespor-Kilis 1984 (Silifke Şehir)

13.00 Diyarbekirspor-Kırıkkale FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Suvermez Kapadokyaspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Niğde 5 Şubat)

3 Kasım Pazartesi:

13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Ağrı 1970 Spor (Başpınar)

15.00 Erciyes 38 Futbol-12 Bingölspor (RHG Enertürk Enerji)

3. Grup

Yarın:

13.00 Tokat Belediyespor-Artvin Hopaspor (Erbaa Yeni İlçe)

13.00 Çayelispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Çayeli İlçe)

17.00 Giresunspor-Pazarspor (Çotanak)

2 Kasım Pazar:

13.00 Düzce Cam Düzcespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Düzce Şehir)

13.00 Tch Group Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor (Karaelmas K. Köksal)

13.00 Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Amasyaspor-1926 Bulancakspor (12 Haziran)

17.00 52 Orduspor-Fatsa Belediyespor (Yeni Ordu)

4. Grup

Yarın:

13.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Afyonspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Söke 1970 Spor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Didim Atatürk)

15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Nazillispor (Balıkesir Atatürk)

17.00 Tire 2021 FK-Ayavlıkgücü Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

2 Kasım Pazar:

13.00 Kütahyaspor-Altay (Dumlupınar)

13.00 Alanya 1221 Futbol-İzmir Çoruhlu FK (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Karşıyaka-Oktaş Uşakspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Yüksekovaspor (Osmanlı)

2 Kasım Pazar:

14.00 Beşiktaş-Amed Sportif Faaliyetler (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)

14.00 Fenerbahçe Arsavev-Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Çekmeköy Bilgidoğa (75. Yıl)

14.00 Ünye Kadın SK-Galatasaray GAİN (Ünye İlçe)

14.00 Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)

