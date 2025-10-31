Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK (Mersin)
Yarın:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Serikspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
2 Kasım Pazar:
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)
3 Kasım Pazartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (Iğdır Şehir)
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (Esenler Erokspor)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
2 Kasım Pazar:
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor (Dağılgan)
13.00 Muşspor-KCT 1461 Trabzon FK (Muş Şehir)
13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Mardin 1969 Spor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Ankara Demirspor (Isparta Atatürk)
14.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Aliağa Futbol (Bolluca)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor (Mersin)
15.00 Bursaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
15.00 Adanaspor-Somaspor (Yeni Adana)
15.00 Menemen FK-Fethiyespor (Menemen İlçe)
Beyaz Grup
Yarın:
17.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)
2 Kasım Pazar:
13.00 GMG Kastamonuspor-MKE Ankaragücü (Gazi)
13.00 Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Kepezspor-Merkür Jet Erbaaspor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Karaman FK-Altınordu (Yeni Karaman)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (11 Nisan)
15.00 Karacabey Belediyespor-Batman Petrolspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Muğlaspor-Seza Çimento Elazığspor (Muğla Atatürk)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Edirnespor-Silivrispor (Edirne Şehir)
2 Kasım Pazar:
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnkılap Futbol (Alemdağ)
15.00 Galataspor-Çorluspor 1947 (İBB Beyoğlu)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İnegöl İlçe)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Polatlı 1926 Spor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Bursa Nilüfer Futbol (Osmanlı)
15.00 Yalova FK 77-Bulvarspor (Yalova Atatürk)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Kestel Çilekspor (İBB 100. Yıl)
2. Grup
Yarın:
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)
2 Kasım Pazar:
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
13.00 Silifke Belediyespor-Kilis 1984 (Silifke Şehir)
13.00 Diyarbekirspor-Kırıkkale FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Suvermez Kapadokyaspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15.00 Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Niğde 5 Şubat)
3 Kasım Pazartesi:
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Ağrı 1970 Spor (Başpınar)
15.00 Erciyes 38 Futbol-12 Bingölspor (RHG Enertürk Enerji)
3. Grup
Yarın:
13.00 Tokat Belediyespor-Artvin Hopaspor (Erbaa Yeni İlçe)
13.00 Çayelispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Çayeli İlçe)
17.00 Giresunspor-Pazarspor (Çotanak)
2 Kasım Pazar:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Düzce Şehir)
13.00 Tch Group Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Amasyaspor-1926 Bulancakspor (12 Haziran)
17.00 52 Orduspor-Fatsa Belediyespor (Yeni Ordu)
4. Grup
Yarın:
13.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Afyonspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Söke 1970 Spor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Didim Atatürk)
15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Nazillispor (Balıkesir Atatürk)
17.00 Tire 2021 FK-Ayavlıkgücü Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
2 Kasım Pazar:
13.00 Kütahyaspor-Altay (Dumlupınar)
13.00 Alanya 1221 Futbol-İzmir Çoruhlu FK (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Karşıyaka-Oktaş Uşakspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Yüksekovaspor (Osmanlı)
2 Kasım Pazar:
14.00 Beşiktaş-Amed Sportif Faaliyetler (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)
14.00 Fenerbahçe Arsavev-Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Çekmeköy Bilgidoğa (75. Yıl)
14.00 Ünye Kadın SK-Galatasaray GAİN (Ünye İlçe)
14.00 Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)