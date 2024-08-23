Vanspor'un efsanevi kaleci antrenörü Burhan Kadem’in oğlu Rıza Kadem, Sinem Alak ile hayatını birleştirerek görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Ankara Eryaman Botanik Balo ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen bu muhteşem etkinlik, futbol dünyasının ünlü isimlerini ve Vanlıları bir araya getirdi.

Futbol Dünyasının Kalbi Bu Düğünde Attı

Bir zamanlar İskelespor ve PTT Spor’un formasını terleten, Vanspor’un altyapı ve A takımında kaleci antrenörlüğü yapmış olan Burhan Kadem, oğlunun bu özel gününde mutluluğunu dostlarıyla paylaştı. Rıza Kadem’in düğünü, Ankara’da unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Düğüne, Vanspor’un eski Asbaşkanı Akın Dinçer, Ankara Küresinniler Derneği üyeleri, Ankara’daki Vanlılar ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Ankara’da Görkemli Bir Gece

Rıza Kadem ve Sinem Alak’ın bu özel günü, Van ve Ankara’nın seçkin isimlerinin buluşma noktası oldu. Düğün, hem Kadem ailesinin köklü futbol geçmişini hem de yeni bir başlangıcın coşkusunu yansıtıyordu.

Bu düğün, sadece bir evlilik töreni değil, aynı zamanda futbol camiasının da bir araya geldiği, eski dostlukların pekiştiği, yeni bağların kurulduğu bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.