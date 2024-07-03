Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.

Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda can alıcı hale geliyor.

Son olarak sabah saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde Denizli-İzmir karayolunda seyir halinde olan 07 AAB 978 plakalı Tofaş marka otomobil, Hacieyüplü Kavşağı geçince, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Otomobilin parçaları yola saçıldı

Süratli olduğu için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı otomobil, orta refüje çıkarak ağaçlara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilin ön tarafı çarptığı ağaca takılı kalırken; kopan motoru ve diğer kısımları ise yola saçıldı.

5 kişi yaralandı

Kazada, parçalanarak savrulan otomobilde bulunan 6 kişiden 5’i yaralandı.

İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yolda temizlik çalışması yapıldı

Polis ekipleri, aracın kopan parçalarının başka bir kazaya neden olmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yoldaki trafik normale dönerken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.