Savaşın Gölgesinde Bir Gizli Toplantı

Le Parisien’in haberine göre, bir İran casusu, Nasrallah’ın Beyrut'un güney banliyölerine varışını İsrail’e bildirdi, bu da operasyonun başarısını artıran bir faktör oldu,İsrail ordusunun gerçekleştirdiği 80 ton patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, Nasrallah’ın katıldığı gizli bir toplantının hedef alındığı belirtiliyor. Bu toplantıda, Lübnan’daki İran Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Abbas Nilforoushan da dahil olmak üzere 12 üst düzey Hizbullah yetkilisinin bulunduğu ifade ediliyor.

Dünya Medyasında Geniş Yankı

Hizbullah liderinin ölümü, özellikle Gazze’de yaşanan kanlı çatışmaların ardından dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İsrail’in bu hamlesi, Orta Doğu’daki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip ve uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir.