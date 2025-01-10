Van’ın en lezzetli yöresel yemeklerinin başında gelen Keledoşun içerisine konulan ak pancar otunun kilogram fiyatı cep yakıyor.

Van’ın yöresel yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan Keledoş ve benzeri lezzetlerde kullanılan ak pancar otunun kilogram fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşıyor.

Tadı ve aroması ile yöresel yemekleri lezzetlendiren ak pancar otu, Van ve bölge illerde doğal ortamlarda yetişiyor. Bahar aylarında toplanan ak pancar otu kurutularak yöresel yemeklerin içine konuyor.

Yöresel ürün satışı gerçekleştiren esnaf Ümit Şığva, Van’ın gastronomisinde önemli bir yere sahip olan ak pancar otunun ortalama kilogram fiyatının 2 bin liradan satıldığını belirtti.

Fiyatı duyan vatandaşların kısa süreli şaşkınlık yaşadığını belirten Şığva, toplanma ve kurutulma sürecinin zor olduğuna değinerek söz konusu ak pancar otunun kırsal bölgelerden yüksek fiyata getirildiğini aktardı.