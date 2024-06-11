Son yılların en büyük soykırımına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize destek olmanın yollarını arıyorsanız, 2024'te nasıl kurban bağışı yapabileceğinizi öğrenin! Filistin'e kurban bağışı yaparak, zulüm altındaki bu kardeşlerimize umut olabilirsiniz.

Filistin'de Kurban Bağışı: 2024'te Nasıl Yapılır?

1948'den beri sistematik olarak zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimiz, açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Filistin kurban bağışlarınızı Türkiye Diyanet Vakfı ve Kızılay aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Vekaleten Kurban Bağışı

Türkiye Diyanet Vakfı, vekalet yoluyla emanet ettiğiniz kurban bağışlarınızı güvenceyle kesip, ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştırıyor. Bu süreçte, bağışlarınız Filistin/Gazze'deki olağanüstü durum nedeniyle çevre ülkelerde temin edilip kesiliyor ve en kısa zamanda Filistin'e ulaştırılıyor. Online bağış yaparak bu iyilik seferberliğine destek olabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin: Türkiye Diyanet Vakfı

Kızılay ile Kurban Bağışı

Kızılay, Gazze'deki insanlık dramına yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. 2024 kurban bağışlarınızı Türkiye'de kesip, konserve olarak Gazze'ye ulaştırıyor. Kurban bağışlarınızı Kızılay'ın internet sitesi, mobil uygulaması veya banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin: Kızılay

Bağış Yapmanın Yolları ve Kuralları

Bağışınızı gerçekleştirirken, kurbanınızın vekaletle kesileceği kişinin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bağışlar, hijyenik ortamda ve İslami usullere uygun olarak kesilmektedir. Kredi kartlarıyla yapılan bağışlar için kartlarınızın uluslararası alışverişe açık olduğundan emin olun.

Yardım Elinizi Uzatın

Bu zor ve acılı günlerde Filistinli kardeşlerimize yardım elinizi uzatmak için online bağış yapabilir, açlıkla mücadele edenlere umut olabilirsiniz. Vekaletiniz alındıktan sonra size SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Daha Fazla Bilgi İçin: Kızılay Bağış Takibi

Vekaletle Kurban Kesimi ve Ödeme Seçenekleri

Kurban kesim işlemleri, veteriner hekim kontrolünde ve noter huzurunda, İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Taksit seçenekleri ve ödeme yöntemleri hakkında bilgi almak için Kızılay'ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. Diğer insani yardım çalışmalarına da bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.