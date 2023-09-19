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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşı karşıya geldi.

Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı Milliler 3-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Milliler ayrıca, 18 maçlık bir galibiyet serisi yakalı.

Daha önce Porto Riko ve Bulgaristan'ı mağlup ettik

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Ensonhaber

