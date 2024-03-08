Emin Paşa Mahallesindeki merkezde gerçekleşen etkinlikte günün anlam ve önemine yönelik konuşmanın ardından etkinlikler gerçekleştirildi.

Program, usta öğretici ve kursiyerlerin, Kadınlar Günü'ne yönelik 8 dilde mesaj okuması ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Merkez Koordinatörü Müyesser Baytar, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla usta öğretici ve kursiyerlere yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Başta Filistinli kadınlar olmak üzere bütün kadınların gününü kutlayan Baytar, "Her yerde fedakarlıklarıyla öne çıkan kadınlar sadece 8 Mart'ta değil yılın 365 günü hatırlanmalıdır." diye konuştu.