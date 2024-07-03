Aile Geçmişi: Ferdi, Hollanda doğumlu bir Türk-Alman futbolcu olarak büyüdü. Annesi Türk, babası Alman kökenli olduğundan evde genellikle Almanca konuşulduğu ve Türkçe'nin yeterince kullanılmadığı belirtiliyor.

Erken Yaşta Hollanda'ya Transferi: Ferdi, sadece 12 yaşındayken NEC Nijmegen'in altyapısına transfer oldu. Bu süreçte küçük yaşta Hollanda'da yaşamaya başlaması, Türkçe'ye yeterince maruz kalmadığı düşüncesini doğuruyor.

Eğitim Dili Olarak Hollandaca: Ferdi, Hollanda'da doğup büyüdüğü için tüm eğitimini Hollandaca dilinde aldı. Bu durum, Türkçe'yi yeterince öğrenememesinin bir diğer nedeni olarak gösteriliyor.