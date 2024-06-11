Önkibar, YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak siyasete girmes, halinde başarılı olabileceğini belirtti. Önkibar, Koç'un iyi eğitim almış, zengin ve rasyonel fikirli biri olduğunu vurgulayarak, siyasete para kazanmak için değil, ülkeye hizmet etmek için girmesi halinde Erdoğan'ı zorlayabileceğini söyledi.

Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Acaba Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Siyasi arenada yer alıp almayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Ali Koç'un siyasi deneyimi ve kamuoyundaki imajının, Türk siyasetinde önemli bir yer edinebileceğini düşünüyor.

Ancak Koç'un, Erdoğan'a karşı aday olup olmayacağı konusunda net bir görüş olmadığı için şimdiden kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır.