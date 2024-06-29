Femme fatale kavramı, erotik çekiciliği, manipülatif kişiliği ve tehlikeli doğası olan kadın tipolojisini tanımlar. Bu tarz kadınlar, genellikle erkekleri kendi amaçları doğrultusunda kullanarak onları yıkıma sürüklerler.

Femme fatale karakteri genellikle:

Güzel, cazibeli ve seksi olarak tasvir edilir.

Erkekleri kontrol etme ve yönlendirme yeteneğine sahiptir.

Kendi çıkarları için ilişkileri kullanır ve manipüle eder.

Tehlikeli, tehditkar ve potansiyel olarak yıkıcıdır.

Erkek karakterler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

Bu tarz kadın karakterler, özellikle film noir, gotik roman ve bazı dram türlerinde sıklıkla görülür. Femme fatale arketipi, toplumsal cinsiyet rolleri ve güç ilişkileri konusunda tartışma yaratır.