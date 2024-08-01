ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam faiz kararını beklentilere paralel olarak sabit bıraktığını duyurdu.

Fed, ekonomik aktivitenin hızlı genişlemesine vurgu yaparak 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında faizi sabit tutma kararı aldı.

Dolar, yeni güne başlarken 33,1782 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Fed kararının ardından döviz piyasasında son durum:

Dolar: 33,1782

Euro: 36,0219

Sterlin: 42,6141

CUMHURİYET ALTINI İLK KEZ 18 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Fed kararının ardından altın piyasasında son durum:

Gram altın: 2 bin 609 lira

Çeyrek altın: 4 bin 425 lira

Cumhuriyet altını: 18 bin 29 lira

Tam altın: 17 bin 700 lira

Yarım altın: 8 bin 840 lira

KARAR ÖNCESİNDE PİYASALAR

Dolar: 33,1465 TL

Ons altın: 2 bin 427 dolar

Gram altın: 2 bin 586 lira

KARAR SONRASINDA PİYASALAR

Dolar: 33,178 TL

Ons altın: 2 bin 446 dolar

Gram altın: 2 bin 609 lira

"FAİZ İNDİMİNİ EYLÜLDE MASADA"

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA