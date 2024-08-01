ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam faiz kararını beklentilere paralel olarak sabit bıraktığını duyurdu.
Fed, ekonomik aktivitenin hızlı genişlemesine vurgu yaparak 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında faizi sabit tutma kararı aldı.
Dolar, yeni güne başlarken 33,1782 lira ile tarihi zirvesini gördü.
Fed kararının ardından döviz piyasasında son durum:
Dolar: 33,1782
Euro: 36,0219
Sterlin: 42,6141
CUMHURİYET ALTINI İLK KEZ 18 BİN LİRAYI GÖRDÜ
Fed kararının ardından altın piyasasında son durum:
Gram altın: 2 bin 609 lira
Çeyrek altın: 4 bin 425 lira
Cumhuriyet altını: 18 bin 29 lira
Tam altın: 17 bin 700 lira
Yarım altın: 8 bin 840 lira
KARAR ÖNCESİNDE PİYASALAR
Dolar: 33,1465 TL
Ons altın: 2 bin 427 dolar
Gram altın: 2 bin 586 lira
KARAR SONRASINDA PİYASALAR
Dolar: 33,178 TL
Ons altın: 2 bin 446 dolar
Gram altın: 2 bin 609 lira
"FAİZ İNDİMİNİ EYLÜLDE MASADA"
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.