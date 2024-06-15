Fatih Ürek'le Gelin Görümce programına katılmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Yapımını Karga Film'in üstlendiği ve Fatih Ürek'in sunuculuğunu yapacağı program, 24 Haziran Pazartesi günü NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Her gün birbirleriyle rekabet edecek olan 4 çiftin yer alacağı yarışma, dünürler, gelinler ve görümceleri bir araya getirerek hem lezzetli yarışmalar sunacak hem de büyük ödül için mücadele edecek.

Başvuru için gereken adımlar oldukça basit. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru formunu doldurmanız yeterli. İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra program ekibinin sizinle iletişime geçmesini bekleyin. Unutmayın, her hafta bir çiftin kazanacağı 100 bin TL'lik ödül için siz de şansınızı deneyebilirsiniz!