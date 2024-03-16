Yeniden Refah Partisinin düzenlediği Van mitinginde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere çok sayıda teşkilat mensubu hazır bulundu.

Van’da Yeniden Refahlılara seslenen Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Vanlıların desteğini istedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde diğer partilerin adaylarıyla sandıkta yarışacak olan Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Abdullah Sadıksoy, Van’da yeni bir dönemin başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Sadıksoy, “Değerli Vanlı kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Ey büyük komutan Selahattin Eyyubi’nin evlatları, değerli alım Ehmede Hani, Feqiye Teyran’ın torunları, hepinizi selamlıyorum.

Size soruyorum, Van yem fabrikasını kim kurdu, Erciş'e şeker fabrikasını kim kurdu, deri fabrikasını kim kurdu? Ama bunların hepsi satıldı, insanlar aç ve işsiz bırakıldı. Van’ımız bugün fakirlik bakımından Türkiye'nin en fakir illeri arasında, bu Van'a yakışmıyor. Kamu yatırımı bakımından Türkiye'nin 81 ili içerisinde 70'inci sıradayız. Bu bize yakışmıyor.

Van en gelişmiş 10 ilin içinde olmalıydı. Ben bunun muhasebesini vicdanlı Vanlı vatandaşlarıma bırakıyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta büyük bir oy patlaması yapacağız. Yeniden refah partisi iktidara geliyor. Bunu unutmayın kardeşlerim.

Van'ın 30 yıldan beri çok büyük sorunları var. Trafik sorunu, çevre yolu sorunu, otogar sorunu. İmar sorunu, 18’inci madde sorunu. Bir sürü insanın hakkına girildi. Ben Abdullah Sadıksoy kardeşinize, Van Büyükşehir Belediyesini teslim ederseniz 5 yılda Van’ı çok güzel yerlere getireceğim.” diyerek Vanlılardan oy istedi.

FATİH ERBAKAN, “VAN MİLLİ GÖRÜŞÜ BAĞRINA BASTI”

Yeniden Refah Partisi Kurucu Başkanı ve Genel Başkanı Fatih Erbakan mitingde Vanlılara seslendi.

Partisi için oy isteyen Erbakan, Milli Görüş anlayışının hizmet anlayışı olduğunu söyledi.

Milli Görüş ekolünün sembol ismi haline gelmiş 23. Dönem Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan’ın Van’a ve bölgeye yaptığı yatırımları anlatan Fatih Erbakan, “Milli görüş ne demek, maddi kalkınma, manevi kalkınma demek. Biz israfa, rüşvete karşıyız. Bize destek verin kendinizi de bizi de yanlış iktidarlardan kurtarın. Kayyumluğun bitmesi gerek artık.

Erbakan hocamızı bağrınıza bastığınız gibi bizi bağrınıza basıyor, onu kucakladığınız gibi bizi kucaklıyorsunuz. Van yıllar boyu merhum Erbakan hocamızı en muazzam şekilde bağrına bastı. Erbakan hocamız da onları. Bugün de milli görüşün 42’inci yılında milli görüşü bağrına basıyor. Bütün Van yeniden refahı da bağrına basıyor.

Sizlere faydalı olmayı, hizmetkar olmayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli Erbakan hocamız bu milletin derdiyle dertlendi. Rahmetli ilk Başbakan olduğunda yaptığı ilk şey Prof. Dr. Sacit Günebakan hocamızı çağırmak oldu. Kendisini Devlet Bakanı yaptı. Diyarbakır'dan seni seçtim. Sosyal yardımlarla Doğu’da Güney Doğu’da bir tane aç uyuyan insan olursa vebali senin üzerinedir demiştir.” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan’ın “Türk ile Kürt’ü ayırırsan ne Türk kalır ne Kürt…” sözünü hatırlatan Fatih Erbakan, “Onun bu sözleri sadece sözde kalmadı. Burada yapılan üretime yönelik çalışmalarını saydık. Bu bölgede üretime istihdama yönelik bir çivi çakılmışsa onu mücahit Erbakan çakmış. Kimse işsiz kalmasın diye. Diyarbakır'da 1976’da TEMSAN 10 bin insanın çalışacağı fabrika kurdu. 76’dan itibaren o hamleler, darbelerle engellenmeseydi bugün Muş, Van, Bitlis, Bingöl gibi illerimiz çok daha ileri konumda olacaktı.

Türküyle, Arap’ı ile Laz’ı ile Çerkez’i ile 85 milyona hizmetkar olmak, 85 milyon için maddi ve manevi hamleleri hayata geçirmek... İnşallah sizler de 40 seneden fazla milli görüşü Erbakan hocamızı bağrınıza bastığınız gibi bizi ve yeniden refahı bağrınıza basacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, “Erbakan hocamız döneminde olduğu gibi makam ve koltuk için değil, Allah için çalsan kadrolarımız hazır. 81 ilimizde yüzlerce projemizi gerçekleştireceğiz. Denk Bütçeyle çalışacak, faizin önüne geçeceğiz.” dedi.

ERBAKAN İDDİALI KONUŞTU: 2028’DE TÜRKİYE’DE İKTİDARIZ

Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin en hızlı büyüyen parti teşkilatı olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, “Yeniden Refah teşkilatı üye sayısı 475 bin kişiye ulaştı. Son altı ayda 265 binden fazla kişi partimize üye oldu. Yeniden refah Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oldu. Üye sayımızı 1 milyona çıkaracağız. Önce yerel seçimlerde sonra 2028'de Türkiye'de iktidar olacağız.” diye konuştu.

“Tuşba'da, Edremit’te, İpekyolu’nda Van’ımızın bütün ilçelerinde desteklerinizi bekliyorum. Başta Van Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı sonra diğer tüm adaylarımızı size, sizi de Allah’a emanet ediyorum.” diyen Erbakan son olarak, Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri adaylarını Vanlılara takdim etti.

Miting sonunda Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Abdullah Sadıksoy, Fatih Erbakan’a hediye takdim etti.