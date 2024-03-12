Son zamanların en iyi çıkış yapan ve Türkiye geneli üye sayısında 3. parti konumuna yerleşen Yeniden Refah Partisi Van'da miting düzenleyecek. 16 Mart Cumartesi günü saat 13:00'te Beşyol Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılacak.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAKLAR

Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa'da yaptığı miting sonrası 'meydanlarda biz de varız' mesajı vermiş ve miting gövde gösterisine dönüşmüştü. Şanlıurfa'dan sonraki en yoğun katılımlı miting olması planlanan Van'da çalışmalar başladı. Yeniden Refah Partisi 13 ilçede mitinge davet çalışmalarına başladı. Mitinge İpekyolu, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerinden yoğun katılım olması bekleniyor.

VAN ADAYLARINI TANITACAK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beşyol Meydanı'nda düzenleyeceği mitingde Van'daki adaylarını tanıtacak. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy başta olmak üzere 13 ilçe belediye başkan adayına destek isteyecek olan Erbakan, kentte bir takım temaslarda da bulunacak.

MİTİNGE DAVET

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Mehmet Şahin, konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulundu. Vanlıların Fatih Erbakan'ı bağırlarına basması gerektiğini ifade eden Şahin, "Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz sayın Fatih Erbakan 16 Mart Cumartesi günü kentimize teşrif edeceklerdir. Saat 13:00'te Beşyol meydanında vatandaşlarımızla kucaklaşacak, Vanlılara hitap edecektir. Bu tarihi buluşmaya tüm Vanlı hemşerilerimizi davet ederiz" dedi.