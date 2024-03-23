Artık hastaneden randevu almak oldukça kolay.

Vatandaşlar internet üzerinden ya da telefon yoluyla rahatça randevu alabiliyor.

İnternet üzerinden MHRS’ye giriş yaparak hastane ve bölüm tercihi yapılıyor.

Bununla birlikte randevu alıp gitmeyen ve randevularını iptal etmeyen binlerce vatandaş ise sağlık sisteminde aksamalara neden oluyor.

"Gelecek aydan itibaren..."

Konuya dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek tarih verdi.

Koca, "Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık bunu aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum."

"Vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz"

şu ifadeleri kullandı:

"MHRS ile randevuyla ilgili, yer yer birtakım sorunlar vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz ve özellikle yan dal branşlarında bu sorunu daha yer yer yaşıyoruz. Bununla ilgili yoğun birtakım çalışmalarımızın olduğunu biliyorsunuz. Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak ve en son geçen ay yapılan imtihanla yüzde 100’e yakın doluluk söz konusu oldu. Yer yer yaşadığımız bu sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz."

"Randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısı 110 bin"

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

Ben birkaç defa söyledim. ‘Sorumlusu vatandaşımız herhalde görülüyor’ diyerek ifade edenler oldu, o anlamda söylemiyorum. Sorunun farkındayız, özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz ve bunu aşmak için çaba gösteriyoruz ve vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Örnek vermek gerekirse Bayrampaşa’da geçen yıl bakılan toplam hasta sayısı 1 milyon 100 bin yaklaşık. Randevuyla gelen hasta sayısı ise 400 bin. Randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısı 110 bin. Bu doğru bir şey değil.

"Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum"

110 bin tedavi edilme imkanı olabilecek hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni bizler bakanlık olarak, vatandaşımız da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz."