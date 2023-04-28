Türkiye, dünyanın can çekiştiği pandemi döneminden yüzünün akıyla çıktı.

Bu süreçte tarih yazan sağlık çalışanları arasında bulunan sözleşmeli sağlık personeli için kadroya geçiş süreci başlatıldı.

Bu kapsamda binlerce sağlık çalışanı için kadrolu olma şansı doğdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürecin tamamlandığını duyurdu.

81.108 personelin kadro işlemi tamamlandı

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, 81.108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Koca, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Ensonhaber