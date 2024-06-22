Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muhammed Ali Süleymanoğlu'nun verdiği bilgilere göre, yangınlarda 500'den fazla koyun telef oldu ve 214 hayvan yaralandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası ve Mardin Hekimler Odası'nın çalışmalarıyla birlikte yangın bölgesinde yaralı hayvanlara yardım sağlanmaya çalışılıyor. Ancak durumun ciddiyeti ve yangının etkisi nedeniyle yaban hayvanlarının durumu hakkında yeterli bilgiye ulaşılamadı.

Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muhammed Ali Süleymanoğlu, yangın bölgesinde yaptıkları çalışmaları ANKA Haber Ajansı'na aktardı. Bölgede ortalama 50 gönüllü veteriner hekimle yaralı hayvanlara müdahale ettiklerini belirten Süleymanoğlu, ağır durumdaki hayvanların kesime sevk edileceğini, hafif yaralıların ise tedavilerinin devam edeceğini açıkladı.

Süleymanoğlu'nun verdiği bilgilere göre, yangınlar sonucunda ortalama 504 hayvan telef olurken, 214 hayvan da ağır yaralandı.

Yangın sırasında vatandaşların yapabileceği en doğru müdahale yöntemi ise yanan hayvanı güvenli bir yere taşıyarak veteriner hekimini beklemek ve herhangi bir müdahalede bulunmamaktır. Yangın bölgesindeki çalışmaların devam ettiği ve hayvanların tedavi sürecinin sürdüğü belirtiliyor.