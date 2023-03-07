Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) düzenlemesini talep edenlerin uzun zaman önce başlattığı sürece olumlu yanıt geldi.

Bu imkandan ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı ve toplamda kademeli olarak 5 milyon kişinin emekli edileceği hesaplandı.

Yaş koşulu kaldırıldı

TBMM'de kabul edilen kanun ile EYT'lilerin en önemli talebi olan 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Düzenleme 3 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanınca başvuru süreci de başlamış oldu.

EYT şartları neler

SSK’lı EYT emeklilik şartları 5 bin-5 bin 975 gün primi tamamlamak, erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak oldu.

Bağ-Kur EYT emeklilik şartları ise erkeklerde 9 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamak olarak belirlendi. Kadınlarda ise 7 bin 200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlamak yeterli sayıldı.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli oldu.

Nasıl başvurulacak

Başvuru yapmak için önce çalışılan iş yerinden ayrılmak gerekiyor. Bir ay içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlandığında ise işverene EYT'liler için yüzde 5 prim desteği verilecek.

Şartları uyan ve emekli olmak isteyen EYT’liler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerinden ya da e-Devlet'ten başvurularını yapabiliyor.

E-Devlet'ten yapılan başvurularda "gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi"ni istemek ve ardından "yeni başvuru" sekmesine tıklayarak, tahsis talep türü olarak "yaşlılık aylığını" seçmek yeterli.

Kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

EYT’li olarak işten çıkanlar kıdem tazminatına hak kazanacak ve tazminatı ödemekte zorlanan işletmelere kredi kolaylığı sağlanacak.

Asgari ücretlinin 1 yıllık kıdem tazminatı 10 bin 8 lira

Asgari ücret 2023 yılı için net 8 bin 506 ve brüt 10 bin 8 lira oldu. Asgari ücretli birisi iş yerinde 1 yıl çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatı 10 bin 8 lira olarak uygulanıyor.

İlk maaş nisan ayında

EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında alacak ve herhangi bir hak kaybına uğramayacak.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak

Hatta emeklilerin aldığı ilk bayram ikramiyelerini de 1.100 lira olarak nisan ayı maaşı ile birlikte alabilecekler.

En az maaş 5 bin 500 lira olacak

EYT'liler en az SGK maaşı olan 5 bin 500 liradan düşük maaş almayacaklar.

Banka promosyonu

Bankalar şimdiden emeklilik maaşı promosyon yarışına girdi bile.

Başvuru sayısı 600 bini aştı

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinden yararlanmak için SGK'ya başvuranların sayısı kısa sürede 600 bini geçti.

EYT'lilerin yüzde 26'si başvuru yaptı

Böylece 2 milyon 250 bin EYT'linin yüzde 26'sı başvuru yapmış oldu.

Uzun kuyruklar oluştu

SGK bürolarının önünde daha önce eksik günlerini tamamlamak için oluşan uzun kuyruklar başvuru sırasında da oluştu.

Deprem bölgesindeki EYT'liler için de kolaylaştırıcı düzenlemeler gündeme geldi.

Ensonhaber