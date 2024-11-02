Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında eylülde Volkswagen, en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.

Model bazında ise binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, geçen ay çevrim içi mecralarda toplam 357 bin 56 kurumsal ilan yayınlandı.

İLAN SAYILARI GERİLEDİ

İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 düşüş, ağustos ayına göre yüzde 1 artış gözlemlendi.

Eylül ayında yayınlanan ilanların yüzde 49'u olan 173 bin 678 adet aracın satışı gerçekleşti.

SATIŞLAR GEÇEN YILA GÖRE ARTARKEN BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

Satış adetlerinde ağustos ayına göre yüzde 4'lük düşüş gözlemlenirken, Eylül 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.

VOLKSWAGEN SON 8 AYIN LİDERİ

Volkswagen, ocak hariç son 8 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 241 satışla Volkswagen oldu.

Bu markayı 20 bin 674 ile Renault, 19 bin 749 satışla Fiat takip etti.

Satış sayısında Ford 15 bin 497 ile dördüncü, BMW 10 bin 374 ile beşinci oldu.

Opel 9 bin 831, Mercedes-Benz 9 bin 226, Peugeot 8 bin 729, Hyundai 7 bin 812 ve Toyota 6 bin 458 satışla ilk 10'da yer aldı.

BİNEKTE TERCİH EDİLEN MARKALAR

Fiat Egea, eylülde 7 bin 371 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.

Satışlarda Egea'yı 6 bin 629 ile Clio, 6 bin 339 ile Passat, 6 bin 193 ile Megane, 4 bin 209 ile Corolla, 4 bin 38 ile Focus, 3 bin 712 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 467, BMW 5 Serisi 3 bin 393 ve Polo 3 bin 180 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.

Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.

Çevrim içi pazarda geçen ay 29 bin 544 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

HAFİF TİCARİDE DOBLO ÖNE ÇIKIYOR

Doblo eylül ayında 3 bin 984 ile yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.

Ford Tourneo Courier 3 bin 891 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 511 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 1801 ile VW Caddy, 1658 ile Ford Transit, 1619 ile VW Transporter, 1294 ile Renault Kangoo, 1153 ile Ford Transit, 1053 ile Citroen Berlingo ve 941 ile de Peugeot Partner izledi.