Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı belli oldu.

Eylül sonu itibari ile geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 90 bin 975, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 69 bin 752 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde bin 211 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren istatistik verilerini de yayımladı.

Paylaşılan verilere göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan Suriye uyruklu kişi sayısı bin 417 olarak açıklandı.

Van’da bulunan bin 417 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,13 olarak bildirildi.