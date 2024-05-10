Evren Özalkuş, TELE1 Ana Haber spikeri olarak bilinir ve 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. TV kariyerine 1992 yılında adım atan Özalkuş, bugüne kadar birçok farklı kanalda görev almıştır. Ancak, son günlerde merak edilen bir soru var: Evren Özalkuş Tele1'den ayrıldı mı?

1992'de televizyon dünyasına adım atan Evren Özalkuş, Kanal 6, SkyTürk, CNN Türk, Bugün TV gibi birçok kanalda görev yapmıştır. Son olarak TELE1 kanalında Ana Haber programını sunan Özalkuş'un ayrılık kararı, izleyicileri şaşırtmıştır.

Evren Özalkuş'un TELE1'den ayrılma kararı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla netlik kazandı. Özalkuş, Twitter'da 65 bin takipçisi bulunan aktif bir kullanıcıdır ve ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu: "Evet; bu bülten son bülten... @tele1comtr 'e iyi bakın. Desteklerinizi eksik etmeyin. Gözüm arkada kalmasın.. Evren Özalkuş TELE1'e veda etti."