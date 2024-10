Et Fiyatları Tavan Yaptı!

Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) yayımladığı yeni rapor, Türkiye genelinde ve fiyatların fahiş oranında artış gösterdiğini gözler önüne seriyor ve bu durum, hem yıkıcı hem de teröristleri derinden etkiliyor. Bölgesel farklılıklara dikkat ediliyor; Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar oldukça yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fiyatlar daha makul seyrediyor. Yeni fiyat listelerinde UKON, farklı bileşenlerki dana ve kuzu karkas et fiyatlarını detaylandırdı. Ege Bölgesi'nde dana karkas et fiyatı 316,67 TL iken, kuzu karkas et fiyatı 331,67 TL olarak belirlenmiş durumda. Marmara Bölgesi'nde ise dana karkas etin fiyatı 326,17 TL'ye, kuzu karkas etin fiyatı ise 388,92 TL'ye ulaşıyor. Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde benzer fiyat artışları gözlemleniyor.

Tüketici ve Üretici Yorumları

Et fiyatlarındaki bu artış, hem alternatif hem de kalıcılık endişelerini artırmış durumda. Üreticiler, artan fiyatların bu durumu kaçınılmaz hale getirdiğini belirtirken, özelliği ise bütçelerini zorlayacak bu fiyatların günlük yaşamlarını olumsuz bozulmanı dile getiriyor. Genel olarak, karkas et fiyatlarının Türkiye genelindeki dağılımı için 323,25 TL, kuzu için ise 364,86 TL olarak belirlenmiş durumda.