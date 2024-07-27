Uçar'ın, müritlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiaları gündeme geldi ve mağdur kadın müritler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, Uçar'ın kendilerine çıplak fotoğraf ve videolarını göndermelerini istediğini, "Eşinle beraberken de beni hayal edeceksin" dediğini ve kızlarının fotoğraflarını talep ettiğini ifade ettiler.

Ahmet Şahin Uçar, Bursa'da kurduğu Arifane İlim Derneği'nde faaliyet gösteriyor ve İbn Arabi'nin ekolünü takip ettiğini iddia ediyor. YouTube'da Arifane İlim Derneği adı altında bir kanal açan Uçar, burada İbn Arabi'nin öğretilerini anlattığını savunarak 40 bin 800 aboneye ulaşmış durumda. Ancak bu popülerlik, cinsel istismar iddialarının gölgesinde kaldı.

Kadın müritler, tarikat içerisinde yaşadıkları cinsel istismarları detaylı şekilde anlattılar. Mağdurlardan biri olan ve ismi 'Ç.' olarak kodlanan kadın, Uçar'ın kendisine çıplak fotoğraf ve videolarını göndermesini istediğini, bunu Allah yolunda bir imtihan olarak sunduğunu ve bu sırada manevi olarak kendisini inşa edeceğini söylediğini belirtti. Kadın, bu süreçte yaşadığı psikolojik baskıyı ve dini duyguların istismarını detaylandırdı.

BirGün gazetesine konuşan mağdurlar, Ahmet Şahin Uçar'ın bu tür davranışları sıkça tekrarladığını, müritlerine cinsel istismar uygulayarak manevi eğitim adı altında onları manipüle ettiğini ifade ettiler. Uçar'ın, mürşit olduğunu iddia ederek, müridelerine akıl dışı taleplerde bulunduğu ve bu taleplerin dini bir gereklilik olarak sunulduğu belirtildi.

Savcılığa yapılan suç duyuruları sonrasında, tarikat içerisindeki diğer mağdurların da ifadeleri alındı ve konu yargıya taşındı. Kadın müritler, bu tür istismarların devam etmemesi için seslerini duyurmaya çalışırken, Ahmet Şahin Uçar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ahmet Şahin Uçar'ın kurduğu tarikatın, Türkiye ve yurtdışından birçok kişiyi etkilediği ve mürit topladığı belirtiliyor. Mağdurlar, yaşadıkları bu travmatik deneyimleri paylaşarak, başka insanların da aynı duruma düşmemesi için uyarılarda bulundular.