Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu ilk maçında bugün Artı Değer Van Spor FK ile Çimentaş Elazığspor karşı karşıya gelecek. Önemli maç için Van Spor’a birçok yerden destek mesajları gelirken, bir destek de Eski Bakan Prof. Dr. Hüseyin Çelik’ten geldi.

Dün akşam saatlerinde Van Spor FK yöneticilerini ziyaret ederek başarılar dileyen Çelik, bugün de Van Atatürk Şehir Stadı’nda yerini alarak takımı yerinde destekleyecek.

Vanspor’un hak ettiği yerlere gelmesini temenni eden Eski Bakan Çelik’in takıma desteği Van Spor FK yöneticilerini de sevindirdi. Yöneticiler, Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.