Van Bakkallar ve Manavlar Odası’nda sandık, istikrar dedi. Mevcut Başkan Eser Adıyaman, esnafın açık desteğiyle güven tazeleyerek koltuğunu sağlamlaştırdı. 587 oy alan Adıyaman, hizmette sürekliliğin ve güçlü temsilin adresi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Rakibi İsa Berge ise 492 oyda kaldı. Esnafın beklentilerini karşılayamayan, sahada karşılığı sınırlı kalan Berge, sandıkta net bir mesaj aldı. Seçim sonuçları, esnafın deneyimi ve somut icraatı tercih ettiğini ortaya koydu.

Eser Adıyaman, birlik vurgusuyla yeni döneme güçlü bir başlangıç yaparken; oda, kararlı yönetim ve güven veren liderlikle yoluna devam etme iradesini tescillemiş oldu.

Fotoğraf: Süleyman Çelebi Çomak