İlk etapta Çaldıran, Muradiye ve ardından Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarını ve Van Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Özer, akabinde CHP Van İl Başkanlığı, Gevaş Belediyesi ve son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.

“VAN’A ‘GÖNÜL KÖPRÜSÜ, HİZMET KÖPRÜSÜ’ KURMAK İSTİYORUZ”

Düzenlenen programda konuşan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Hayatım boyunca Van’a hizmet etmek istedim” dedi. Özer, “Hatta Van’da siyaset yapmak istedim kısmet olmadı. Şimdi İstanbul Esenyurt’ta siyaseti yapıyorum. Bu seyahatimin Van ayağının önemli bir boyutu var o da şudur; Ben Van’ın yetiştirmiş olduğu bir evladıyım. Seyahatlerimin en büyük önemi doğu ile batı arasında ‘gönül Köprüsü, hizmet köprüsü’ kurabilmektir. Bu benim için turistik bir seyahat değil. Bölgeyi iyi bilen, çalışmalar yapan biriyim.” ifadelerini kurdu.

“VAN MASASI KURMA DÜŞÜNCEMİZ VAR”

Şu ana kadar 36 kitap yazdığını belirten Özer, “Bu kitapların çoğu bölge ile ilgili ve bölge sorunları ile ilgilidir. Van ile İstanbul, İstanbul ile Van arasında bir köprü kurabilme niyetindeyiz. Bu düşünce sadece bana ait değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da düşünesidir. Bir Van masası kurmak istiyoruz. Doğu ile batı arasındaki bu ilişki basit bir söylemden ibaret olmasın. Pratik sonuçları olan şehrimize yansıyan sonuçları olsun.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Özer, “Van dünyada eşi benzeri az bulunan bir şehir. Tarihi, turistik, kültürel değerleri olan, bölgedeki önemli şehirlerden biri. Van sadece kendisi ile ilgili değil, makus talihini yendiği zaman aynı zamanda Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Muş’u ayağa kaldırabilecek bir bölgesel merkezdir.” diye kaydetti.

“SİYASİ GÖRÜŞLERİ BIRAKARAK HİZMET ETMELİYİZ”

Özer, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Van aynı zamanda burada yüksek katma değeri tarıma dayalı ürünlerin sanayide işlendiği ve dünyaya ihraç edilen bir üs haline gelirse uzun yıllardır yapılmayanı yapmış oluruz. Bunun için Van kurumlarının birleşmesi, bir arada olması ve birbirini sevmesi gerekir. Bugün kahvaltıda Van Ticaret ve Sanayi Odasına bunu önerdik. Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Valilik ve Üniversite bu dört kurum bunu yapabilecek ana lokomotifdir.

Van söz konusu olduğunda ayrılık ve gayrılık bir tarafa bırakılarak siyasi ayrılıkları da bir tarafa bırakarak iş yapmaya başlarlarsa 21. yüzyıla yakışan bir Van’ı en kısa sürede yaratabiliriz. Ama birbirimize küser, sevmezsek, çekememezliği öne çıkarırsak bir yere varamayız. Umut aşılamamız, sevgi aşılamamız gerekiyor. Van’ın bir evladı olarak üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Sevgiyi büyütmeliyiz. Ben buna hazırım, birilerinin bu duruma el atması lazım. Yıllardır söylüyorum, söz doygunluğa ulaştı. Artık icraat zamanıdır. Basın olarak destek verin, üretimi arttıralım, üretilenin hakça bölünmesine destek olalım.”

Özer’in açıklamasının ardından soru cevap bölümüne geçildi ve ardından program sona erdi.