Van Büyükşehir Belediyesi, GMG Kastamonuspor - Amed Spor arasında oynanacak müsabakayı yarın saat 15.00'te Van Kent Meydanından canlı olarak verme kararı almıştı. Van Spor FK - Altınordu FK maçına denk gelen canlı yayına Vanlılar büyük tepki göstermiş, eş başkanları Van Spor'un maçını izlemeye davet etmişti.

Taraftarların çağrısına kulak veren Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, yarın oynanacak olan Van Spor FK - Altınordu FK maçını tribünlerden izleme kararı aldı.

Maçı bağımsız taraftar oluşumu olan Gölkentliler ile birlikte izleyecek olan eş başkanlar, 'birlikte başaracağız' mesajı verdi.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımı:

Kentimizin takımı Van Spor'un maçını birlikte izliyeceğiz. 14 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak Van Spor - Altınordu Spor maçını Van Büyükşehir Belediye Eş başkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan Gölkentliler Taraftar Grubu ile beraber Van Şehir stadyumunda izleyecek. Haydi Van Spor birlikte başaracağız!

Eş Başkanlar Van Spor'a destek twiti attı:

Van Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasına gelen o tepkiler: