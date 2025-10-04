Trendyol 1. Lig 9. Hafta maçında bugün Erzurumspor FK ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Maçın başlamasına dakikalar kala her iki ekibin de sahaya çıkacağı ilk 11’leri belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Matıja Orbanıc, Yakup Kırtay, Brandon Baıye, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Guram Gıorbelıdze, Mustafa Yumlu, Gıovannı Crocıata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser ve Mustafa Fettahoğlu ile çıkacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Erdi Dikmen, Lucas Henrıque Da Sılva, Francesc Crespı Regıs, Sabahattin Destici, Jefferson Nogueıra Junıor, Mehmet Özcan, Alıou Badara Traore, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ve Bekir Can Kara ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.