Erzincan'da maden faciası meydana geldi.

İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, devasa bir toprak yığını vadiye aktı...

Toprak altında işçilerin ve iş makinalarının kaldığı belirtilirken olayın hemen ardından, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Toprak altında kalanlar için ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

Toprak altında işçiler var

Aydoğdu, olay yerine hareket etmeden önce yaptığı ilk açıklamada "Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık.

Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil." dedi.

Yapılan açıklamada göçük altında kalan işçi sayısına ilişkin bilgi verilmezken Aydoğdu'nun detaylı açıklama yapacağı belirtildi.

"Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim"

Daha sonra Habertürk yayınına bağlanan Aydoğdu şu ifadeleri kullandı:

Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık.

Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.

4 bin işçi çalışıyor

Bölgede geniş bir alanda yapılan madencilik faaliyetleri kapsamında 4 bin çalışanın çalıştığı bildirildi.